Ferrari lancia Hypersail il suo monoscafo oceanico | tecnologia estrema per la nuova sfida sul mare

Durante la Design Week di Milano è stato presentato Hypersail, il nuovo monoscafo oceanico della Ferrari. Si tratta di un'imbarcazione di 100 piedi, progettata con tecnologie avanzate e un'attenzione particolare ai dettagli nel design. Il monoscafo è caratterizzato da un sistema di volo che permette di sollevarsi dall'acqua, combinando ingegneria di alta precisione e tecnologia estrema.

Volerà, ma questa volta non sull’asfalto come ci ha sempre abituati. La nuova Ferrari è pronta ad affrontare il mare, per una sfida che si prepara a “spostare i limiti del possibile”. Si tratta di Ferrari Hypersail, il monoscafo oceanico volante di 100 piedi che si pone l’obiettivo di definire una nuova frontiera nella navigazione. Tecnologia e ingegneristica avanzata incontrano la cura estrema per i dettagli e il design, al centro della presentazione della livrea alla Design Week di Milano: l’iconico giallo, colore storico della casa di Maranello, occupa sull’imbarcazione una posizione importante con il Nuovo Giallo Fly, che si incastra perfettamente al carbonio e al Grigio Hypersail.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari lancia Hypersail, il suo monoscafo oceanico: tecnologia estrema per la nuova sfida sul mare Notizie correlate Ferrari Hypersail: Soldini cede il passo a Voltolini per le proveLa notizia che ha scosso il mondo della vela oceanica italiana arriva da Maranello, dove il progetto Ferrari Hypersail ha subito un cambiamento... Vela, il team principal Giovanni Soldini lascia a sorpresa il progetto Ferrari Hypersail. Voltolini nuovo project leaderGiovanni Soldini, lo skipper italiano più titolato nelle regate oceaniche, esce improvvisamente dall’ambizioso progetto Ferrari Hypersail. Contenuti di approfondimento Ferrari Hypersail: svelata la livrea del monoscafo che volerà sugli oceaniRealizzata dal Tech Team Ferrari insieme al Ferrari Design Studio di Flavio Manzoni, è stata presentata alla Milano Design Week ... quattroruote.it Ferrari lancia Hypersail, il suo monoscafo oceanico: tecnologia estrema per la nuova sfida sul marePresentato alla Design Week di Milano, è un monoscafo oceanico volante di 100 piedi in cui tecnologia e ingegneria avanzata incontrano la cura estrema per i dettagli e il design. Sulla livrea torna lo ... msn.com