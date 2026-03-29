Roma assalto a Doumbia | sfida a Milan e Inter per il gioiello del Venezia

Una squadra della capitale ha manifestato interesse per Issa Doumbia, giocatore del Venezia che ha segnato diversi gol e si è distinto nelle ultime partite di Serie B. La trattativa coinvolge anche altre due squadre di primo piano, che hanno mostrato interesse per il centrocampista. Attualmente, non ci sono dettagli ufficiali sul trasferimento o sulle cifre dell’operazione.

La Roma piomba su Issa Doumbia, il nuovo gioiello del Venezia che sta stregando la Serie B a suon di gol e prestazioni dominanti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i giallorossi hanno inserito il mediano classe 2003 nella lista delle priorità, sfidando la concorrenza diretta di Milan e Inter. Il calciatore, valutato circa 8 milioni di euro dal club lagunare, ha messo a referto numeri da top player per la categoria nella stagione in corso: 31 presenze, 6 reti e 4 assist, confermandosi un centrocampista moderno capace di abbinare una fisicità imponente (187 cm) a una tecnica sopraffina. L’ascesa di Doumbia ha scatenato un vero e proprio caso diplomatico internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, assalto a Doumbia: sfida a Milan e Inter per il gioiello del Venezia Articoli correlati Leggi anche: Inter, Milan e Como su Potulski: sfida a tre per il gioiello del Mainz Leggi anche: Roma, assalto a Tzolakis: Massara sfida Juventus e Napoli per il gioiello dell’Olympiacos