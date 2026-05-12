Al teatro di Cavriglia arriva la compagnia Lilium con lo spettacolo Orario di visita
Al teatro di Cavriglia arriva la compagnia “Lilium” con lo spettacolo “Orario di visita”. Oggi, 12 maggio 2026, si apre la seconda parte della rassegna “Primavera a Teatro”. La rappresentazione sarà in scena nel pomeriggio e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti, attirando un pubblico interessato in cerca di un’esperienza teatrale. La programmazione continua con altri eventi previsti nelle prossime settimane.
Arezzo, 12 maggio 2026 – Inizia la seconda parte della rassegna “ Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio”, curata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori: sabato 16 maggio, alle 21:30, al Teatro Comunale protagonista della serata sarà la Compagnia Teatrale i Lilium con "Orario di visita", una commedia brillante firmata da Stefania De Ruvo, per la regia di Frank Pesce e la produzione dell’Associazione Culturale Masaccio. I Lilium, con il motto “ridere è una cosa seria”, sono un gruppo amatoriale di teatro molto apprezzato e attivo nel Valdarno da alcuni anni. È composto da Clauda Ferro, Donatella Gioli, Roberto Londretti, Silvia Martini, Lucia Marziali, Barbara Massini, Maurizio Pesucci.🔗 Leggi su Lanazione.it
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