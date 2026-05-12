Al teatro di Cavriglia arriva la compagnia “Lilium” con lo spettacolo “Orario di visita”. Oggi, 12 maggio 2026, si apre la seconda parte della rassegna “Primavera a Teatro”. La rappresentazione sarà in scena nel pomeriggio e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti, attirando un pubblico interessato in cerca di un’esperienza teatrale. La programmazione continua con altri eventi previsti nelle prossime settimane.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Inizia la seconda parte della rassegna “ Primavera a Teatro - speciali suggerimenti dal territorio”, curata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori: sabato 16 maggio, alle 21:30, al Teatro Comunale protagonista della serata sarà la Compagnia Teatrale i Lilium con "Orario di visita", una commedia brillante firmata da Stefania De Ruvo, per la regia di Frank Pesce e la produzione dell’Associazione Culturale Masaccio. I Lilium, con il motto “ridere è una cosa seria”, sono un gruppo amatoriale di teatro molto apprezzato e attivo nel Valdarno da alcuni anni. È composto da Clauda Ferro, Donatella Gioli, Roberto Londretti, Silvia Martini, Lucia Marziali, Barbara Massini, Maurizio Pesucci.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al teatro di Cavriglia arriva la compagnia “Lilium” con lo spettacolo “Orario di visita”

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