L'Iran consegna nuova proposta su Hormuz agli USA Trump | Non sono soddisfatto e poi attacca l'Italia

L'Iran ha inviato una nuova proposta agli Stati Uniti attraverso il Pakistan, in cui si suggerisce di riaprire lo Stretto di Hormuz e di ridurre le tensioni militari nella regione. La proposta prevede di rinviare i colloqui sul programma nucleare iraniano e di collegarli a un possibile alleggerimento delle sanzioni economiche. Il presidente statunitense ha risposto dicendo di non essere soddisfatto della proposta, aggiungendo inoltre critiche nei confronti dell'Italia.

C’è una nuova proposta iraniana trasmessa via Pakistan agli Stati Uniti: Teheran propone di riaprire lo Stretto di Hormuz e ridurre le tensioni militari, rinviando i negoziati sul nucleare e collegandoli a un allentamento delle sanzioni. Trump parla di colloqui ma dice: "Non sono soddisfatto" e "Non sono sicuro che arriveremo ad avere un accordo". E poi se la prende con Italia e Francia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump agli iraniani: Aiuti in arrivo, la Russia agli Usa: Non attaccate - Agorà 14/01/2026

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