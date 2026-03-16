Creative Mani Factory alla Manifattura Tabacchi

Da firenzetoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Creative Mani Factory si svolge negli spazi della Manifattura Tabacchi a Firenze, dove sabato 28 e domenica 29 marzo vengono presentate attività di design, artigianato, installazioni immersive e laboratori creativi. L’evento si tiene nel Motel, l’edificio B3, che viene temporaneamente trasformato in un ambiente dedicato all’arte e alla creatività per due giorni. La manifestazione coinvolge diversi artisti e artigiani locali.

Design, artigianato, installazioni immersive e laboratori creativi. Creative Mani Factory prende forma negli spazi di Manifattura Tabacchi a Firenze sabato 28 e domenica 29 marzo, trasformando per due giorni Motel (Edificio B3), il nuovo spazio eventi di Manifattura Tabacchi, in un ambiente dedicato al design indipendente, alla cultura del fare e alla relazione tra persone, materia e creatività. All'evento prenderanno parte oltre cinquanta artigiani e designer da tutta Italia che esporranno una selezione completamente rinnovata di oggetti fatti a mano, piccole produzioni e progetti contemporanei. Una ricerca continua che mette al centro non solo ciò che si vede, ma come nasce: materiali, tecniche, processi e visioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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