Creative Mani Factory alla Manifattura Tabacchi

Creative Mani Factory si svolge negli spazi della Manifattura Tabacchi a Firenze, dove sabato 28 e domenica 29 marzo vengono presentate attività di design, artigianato, installazioni immersive e laboratori creativi. L’evento si tiene nel Motel, l’edificio B3, che viene temporaneamente trasformato in un ambiente dedicato all’arte e alla creatività per due giorni. La manifestazione coinvolge diversi artisti e artigiani locali.

Design, artigianato, installazioni immersive e laboratori creativi. Creative Mani Factory prende forma negli spazi di Manifattura Tabacchi a Firenze sabato 28 e domenica 29 marzo, trasformando per due giorni Motel (Edificio B3), il nuovo spazio eventi di Manifattura Tabacchi, in un ambiente dedicato al design indipendente, alla cultura del fare e alla relazione tra persone, materia e creatività. All'evento prenderanno parte oltre cinquanta artigiani e designer da tutta Italia che esporranno una selezione completamente rinnovata di oggetti fatti a mano, piccole produzioni e progetti contemporanei. Una ricerca continua che mette al centro non solo ciò che si vede, ma come nasce: materiali, tecniche, processi e visioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Manifattura Tabacchi, l'Amministrazione alla Consulta: «Peccato parlarsi solo a mezzo stampa»In seguito ai quesiti diffusi dalla Consulta "Ambiente e Territorio" sui media locali, relativamente al progetto di rigenerazione urbana della ex... Leggi anche: Creative Factory in Piazza dei Ciompi Aggiornamenti e notizie su Creative Mani Factory Argomenti discussi: Creative Mani Factory in Manifattura Tabacchi; Creative Factory in Piazza dei Ciompi. Firenze, Manifattura Tabacchi celebra il Natale con il market Creative MANI-FactoryManifattura Tabacchi, uno dei più significativi progetti di rigenerazione urbana in Italia, che sta completando il recupero della storica fabbrica di sigari di Firenze, celebra il Natale con ... affaritaliani.it