In un'intervista, Sempio ha affermato di aver fatto lui lo scontrino del parcheggio di Vigevano e ha negato che si tratti di un alibi falso, sostenendo che i testimoni hanno fornito informazioni errate. La questione riguarda anche una nuova perizia condotta dalla dottoressa Cristina Cattaneo, sulla quale si stanno concentrando le discussioni.

In merito alle indiscrezioni sulla nuova perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, che ipotizzerebbe un diverso orario dell’omicidio, Sempio ribadisce: "Io ho raccontato quello che ho fatto quella giornata, l'orario può cambiare come vuole, io ho detto come è andata, non cambio versione" "R. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio: "Lo scontrino del parcheggio di Vigevano l'ho fatto io, non è un alibi falso, i testimoni dicono balle"

