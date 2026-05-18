Lo sciopero generale non risparmia Parma | treni cancellati e disagi per i pendolari
Oggi a Parma si sono verificati numerosi disagi a causa di uno sciopero generale. Numerosi treni sono stati cancellati in stazione, creando problemi ai pendolari che si sono trovati impossibilitati a raggiungere le proprie destinazioni. La situazione ha causato ritardi e confusione tra chi utilizza i mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani. La cancellazione dei servizi ferroviari ha interessato diverse fasce orarie, provocando disagi diffusi tra la popolazione locale.
Lo sciopero generale di oggi, 18 maggio, non sta risparmiando Parma. Sono infatti diversi i treni cancellati in stazione con pesanti disagi per i pendolari.L’agitazione del personale di Trenitalia, Trenord e Italo è iniziata alle 21 di ieri e terminerà alle 20.59 di stasera. Diverse le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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