Lo sciacallaggio su Modena e il silenzio su Taranto | la doppia morale del governo sulla sicurezza

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, si sono verificati due episodi che hanno attirato l'attenzione pubblica: a Modena alcuni individui sono stati accusati di comportamenti criminali legati al disagio psichico, mentre a Taranto si è assistito al silenzio riguardo a episodi di razzismo. Questi eventi mostrano come il governo affronti con atteggiamenti diversi situazioni simili, enfatizzando la criminalizzazione in alcuni casi e mantenendo il riserbo in altri. La differenza di trattamento tra i due episodi ha sollevato discussioni sulla coerenza delle politiche sulla sicurezza.

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I casi di Modena e Taranto svelano la doppia morale del governo sulla sicurezza: la criminalizzazione del disagio psichico e il silenzio sul razzismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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