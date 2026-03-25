Dopo il referendum, si sono intensificati i dibattiti sulla posizione del governo riguardo alcune figure politiche e le questioni giudiziarie. La leader del partito ha dichiarato di essere entrata in politica in seguito alla morte di due magistrati, sottolineando il suo impegno per la legalità. Nel frattempo, si registrano prese di posizione dure su alcuni membri del governo e pressioni su altri esponenti del partito.

“Sono entrata in politica dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e noi siamo sempre stati la destra della legalità. Non posso accettare che si faccia credere il contrario”. Sarebbero state queste, secondo indiscrezioni, le parole pronunciate dalla premier Giorgia Meloni prima di scatenare il terremoto politico dopo la sconfitta del centrodestra di governo al referendum sulla giustizia. (ANSA FOTO) – Notizie.com “Auspica che, – prosegue la nota – sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Terremoto dopo il referendum, la questione morale di Giorgia Meloni: linea dura su Delmastro e Bartolozzi, pressing su Santanchè

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