Lo sciacallaggio su Garlasco il cold case in pasto a un’Italia mai sazia di omicidi efferati

In Italia, uno dei casi più discussi riguarda l’omicidio di Garlasco, un cold case ancora irrisolto. Dopo anni di indagini, si sono susseguite varie ipotesi e polemiche pubbliche. Di recente, le cronache hanno evidenziato come gruppi di persone abbiano tentato di sfruttare la vicenda per fini personali o di lucro. Tra le azioni più note, una decisione del Rotary Club locale, avvenuta circa 15 anni fa, ha attirato l’attenzione.

La mossa più lungimirante l’ha compiuta il Rotary Club di Garlasco: 15 anni fa, nell’intervallo fra l’ assoluzione di Alberto Stasi e la sua condanna a 16 anni per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, i rotariani garlaschesi istituivano un premio letterario, “La provincia in giallo”, oggi uno dei più ambiti fra noi scrittori noir (mi ci includo perché anni fa sono approdata nella terna dei finalisti). L’iniziativa, si presume, era un modo intelligente per volgere in positivo l’aura sinistra di un delitto che nel 2007 aveva riportato Garlasco agli onori della cronaca. Il premio letterario “La provincia in giallo” nell’edizione del 2019.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lo sciacallaggio su Garlasco, il cold case in pasto a un’Italia mai sazia di omicidi efferati Garlasco, i capelli stretti nelle mani di Chiara: l’ipotesi della difesa disperata Notizie correlate Caso Garlasco, perché Alberto Stasi può sperare nella revisione: incontro tra i procuratori sul cold-caseNel caso si arrivasse alla formalizzazione di una richiesta di revisione della sentenza di condanna per Alberto Stasi entrerebbero in campo la Corte... Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: anticipazioni e cold case del 25 marzoLa puntata di stasera di Chi l'ha visto? su Rai 3 racconta il dramma di Nessy Guerra in Egitto, il mistero della morte di Katty Skerl e la scomparsa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, gli avvocati dei Poggi contro la revisione del processo per Stasi: Basta sciacallaggio; Garlasco, Andrea Sempio ossessionato da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede: Non l'ha mai cercata; Garlasco, i dubbi della famiglia di Chiara Poggi sulla revisione del processo a Stasi; Andrea Sempio al centro del giallo di Garlasco, la famiglia Poggi contesta l’interesse per Chiara. Garlasco, Andrea Sempio ossessionato da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede: Non l'ha mai cercataI genitori di Chiara Poggi respingono la tesi della Procura su Sempio: Mai cercata al telefono, ricostruzione irreale. Prove inchiodano Stasi ... virgilio.it Garlasco, le parole della famiglia Poggi: Sempio è innocenteSecondo i genitori di Chiara Poggi non ci sarebbero prove contro Andrea Sempio. Le dichiarazioni sulle novità del caso. notizie.it Il Tg1 rende pubblica una registrazione in mano agli inquirenti. Oggi l'indagato per il delitto di Garlasco si è avvalso della facoltà di non rispondere - facebook.com facebook Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutato. Avrebbe chiamato la ragazza al telefono prima del delitto #ANSA x.com