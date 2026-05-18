Un nuovo negozio di abbigliamento vintage ha aperto in città, con un’offerta che combina diversi stili. Il locale si chiama Stelline Vintage ed è stato inaugurato da Niccolò Porta, influencer e modello di 28 anni residente a Reggio. Porta ha scelto di chiamare il negozio così, senza ulteriori dettagli pubblici, e si dedica alla vendita di capi d’epoca. L’iniziativa è stata annunciata attraverso i suoi canali social, dove ha condiviso alcune immagini del locale.

‘Stelline Vintage’, questo il nome scelto da Niccolò Porta, 28 anni influencer e modello di Reggio, per il suo nuovo negozio di abbigliamento vintage. Venerdì sera si è tenuta l’inaugurazione nella sede in via Martiri di Cervarolo 13b, a cui hanno preso parte amici, familiari e curiosi che seguono Porta sui social (ha oltre 74 mila follower su Instagram e 78 mila su TikTok). Niccolò deve la sua notorietà ad una importante sfilata di Gucci del 2022, un cui calcò la passerella insieme con il gemello Matteo, un evento che li rese virali come i ‘Twins Porta’. Da lì sono arrivate altre pubblicità per noti marchi del fashion e qualche esperienza in tv, come ‘ Casa a Prima Vista ’ su Real Time. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ll graffio di Stelline Vintage: "Il mix di stili per stupire"

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