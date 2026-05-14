Avete visto il salotto di Elodie? È uno splendido mix di moderno e vintage

Nelle immagini condivise sui social, il salotto di Elodie si presenta come un ambiente che combina elementi moderni con dettagli vintage, creando un’atmosfera accogliente e di design. L’artista ha riscosso notorietà sia nel mondo della musica che in quello del cinema, avendo partecipato al film diretto da Mario Martone. La sua presenza si estende dunque oltre il palco, coinvolgendo anche il grande schermo e i social network.

Elodie è un’artista a tutto tondo e i suoi successi in campo musicale, ma anche cinematografico (ha partecipato al film Fuori di Mario Martone) lo dimostrano. Nonostante sia nata a Roma, da alcuni anni ha deciso di abbandonare la Capitale per trasferirsi a Milano. Da tempo abita nel quartiere San.🔗 Leggi su Today.it

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ELODIE SPACCA IL TELEFONO DI UN FOTOGRAFO CHE LE AVEVA RIPRESO !!!

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