Il graffio di Clio È più atletica e taglia i consumi

La sesta generazione di Renault Clio presenta un design più atletico e linee più affilate, con una lunghezza di 4,12 metri. La vettura integra un nuovo pacchetto tecnologico che punta a migliorare la vivacità e l’efficienza, mantenendo un occhio di riguardo ai consumi. La vettura si distingue per il suo aspetto più sportivo e per le innovazioni tecniche introdotte.

di Francesco Forni Il volto e l’anima della sesta generazione di Renault Clio cambiano marcia proponendo uno stile atletico, concentrato in una lunghezza di 4,12 metri, e un pacchetto tecnologico votato al brio e alla efficienza. Il frontale cattura lo sguardo attraverso una calandra inedita e gruppi ottici a effetto tridimensionale. Le fiancate scolpite mantengono le maniglie posteriori celate nella cornice dei cristalli mentre la sezione posteriore appare più sfuggente grazie al lunotto particolarmente inclinato. Sotto la pelle della piccola francese batte la unità Full Hybrid E-Tech 160 cv. Il sistema abbina un propulsore termico da 1,8 litri a una componente elettrica da 205 Nm per garantire una risposta immediata ad ogni pressione dell’acceleratore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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