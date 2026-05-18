Livorno sanzione da 10.000 euro per il blocco della nave carica di armi

Una nave carica di armi è stata bloccata nel porto di Livorno, e le autorità hanno emesso una sanzione di 10.000 euro. La nave trasportava un carico di armi, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui tipi di merce a bordo. Il blocco si è verificato in seguito all’applicazione del nuovo decreto sicurezza, che ha portato a interventi anche nei confronti di un dirigente di una delle sigle sindacali coinvolte. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

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