Livorno sanzione da 10.000 euro per il blocco della nave carica di armi
Una nave carica di armi è stata bloccata nel porto di Livorno, e le autorità hanno emesso una sanzione di 10.000 euro. La nave trasportava un carico di armi, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui tipi di merce a bordo. Il blocco si è verificato in seguito all’applicazione del nuovo decreto sicurezza, che ha portato a interventi anche nei confronti di un dirigente di una delle sigle sindacali coinvolte. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
? Punti chiave Cosa trasportava esattamente la nave bloccata nel porto di Livorno?. Perché il nuovo decreto sicurezza ha colpito proprio il dirigente USB?. Come hanno reagito i lavoratori portuali al blocco del ponte girevole?. Quando si terranno le nuove manifestazioni contro il riarmo in città?.? In Breve Sanzione da 10.000 euro notificata il 16 maggio al dirigente provinciale USB.. Manifestazione del 18 aprile al ponte di viale Mogadiscio coinvolgeva USB e Potere al Popolo.. Carico militare proveniente dalla base statunitense di Camp Darby transitava verso la Darsena Toscana.. Nuovo sciopero contro il riarmo previsto per lunedì 18 maggio a Livorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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