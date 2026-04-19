Scontri al porto di Livorno | bloccata la nave carica di armi

Sabato 18 aprile all’alba, nel porto di Livorno, un gruppo di manifestanti ha bloccato l’ingresso alla Darsena Toscana in viale Mogadiscio. Durante il presidio, sono scoppiati scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Nel corso delle tensioni, una nave carica di armi è stata bloccata e sottoposta a controlli. La situazione è rimasta tesa per tutta la mattinata, con interventi delle forze di polizia per ripristinare l’ordine.

L’alba di sabato 18 aprile ha un acceso confronto nel cuore della zona portuale di Livorno, precisamente in viale Mogadiscio, dove un gruppo di manifestanti ha bloccato l’accesso alla Darsena Toscana. L’azione è stata scatenata dal passaggio della nave Freeberg, che secondo le segnalazioni ricevute dagli attivisti sarebbe stata carica di materiale bellico proveniente dalla base di Camp Darby. Il blocco del ponte mobile e l’intervento delle forze dell’ordine. La tensione si è concentrata sul ponte mobile, infrastruttura strategica per i movimenti navali nell’area, occupata dai rappresentanti di diverse realtà politiche e sociali: Usb Livorno, Gap, Ex Caserma, Potere al Popolo e Scuola di Carta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontri al porto di Livorno: bloccata la nave carica di armi Notizie correlate Piombino, la denuncia di Usb: "In porto una nave carica di armi diretta in Arabia Saudita"Il cargo nella giornata del 1 aprile è ripartito intanto in direzione Napoli, il sindacato: "Continueremo a denunciare la militarizzazione delle... La Nave Italia al porto di Livorno, gli orari e i giorni delle visite a bordoLa Nave Italia, uno dei gioielli della Marina Militare, sarà al porto di Livorno durante le iniziative per la Settimana velica internazionale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Continua la distruzione di Beirut; A bordo ci sono armi per la guerra: attivisti vogliono bloccare una nave a Livorno, sgomberati dalla polizia; Scontri dopo il derby: i tifosi chiedono abbreviato e messa alla prova; Vela senza esclusi: successo per gli studenti del Nautico di Porto Torres. Scontri al corteo propal a Milano, 6 misure cautelari e altri 8 indagatiLa Digos della Polizia ha eseguito un'ordinanza a carico di sei giovani con misure cautelari di obbligo di firma, divieto di dimora e divieto di uscire nelle ore notturne per gli scontri al termine de ... rainews.it Scontri al Ferdeghini, in manette due ultras dello SpeziaFanno parte del gruppo che ha contestato la squadra al ritorno da Carrara. Dieci gli agenti feriti, la polizia studia i video per identificare altri responsabili ... rainews.it Idranti e lacrimogeni, guerriglia in strada in Italia: il video degli scontri - facebook.com facebook Scontri tra manifestanti e polizia, a Milano, durante il corteo organizzato contro l'evento dalla Lega e dai patrioti in piazza Duomo. x.com