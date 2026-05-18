Sul ponte Mogadiscio per bloccare una nave carica di armi avviso di sanzione per un dirigente Usb | Non ci faremo intimidire
Un mese fa, un gruppo di attivisti ha occupato all’alba il ponte di viale Mogadiscio con l’intento di bloccare il passaggio di una nave. Secondo quanto riferito, la nave sarebbe stata carica di armi. In seguito, è stato emesso un avviso di sanzione nei confronti di un dirigente di un sindacato. L’organizzazione ha dichiarato che non si farà intimidire da questa situazione.
Un mese fa il tentativo, con l'occupazione all'alba del ponte di viale Mogadiscio, di bloccare il passaggio di una nave che, secondo quanto documentato dagli attivisti, sarebbe stata carica di armi. Adesso, per un dirigente provinciale dell'Unione sindacale di base convocato in questura lo scorso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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