Arezzo si prepara alle elezioni comunali con sei candidati sindaco che si incontrano in un confronto pubblico presso la Borsa Merci. Durante l'evento, i candidati presenteranno le proprie proposte riguardo alla sicurezza urbana, alle opere pubbliche e alle strategie per sostenere l’economia locale. L’appuntamento offre l’occasione di conoscere le diverse visioni e programmi di chi aspira a rappresentare la città nei prossimi anni.

? Cosa scoprirai Quali soluzioni concrete proporranno i candidati per la sicurezza urbana?. Come intendono gestire le opere pubbliche e l'economia locale?. Chi dei sei candidati saprà rispondere alle necessità dei giovani?. Quali programmi cambieranno concretamente la vita delle famiglie aretine?.? In Breve Confronto strutturato con dati , sondaggi e interviste alla Borsa Merci.. Candidati Andreani, Ceccarelli, Comanducci, Donati, Marinelli e Menchetti presentano i programmi.. Temi trattati includono sicurezza, opere pubbliche, economia, cultura, sociale e giovani.. Evento legato all'iniziativa Arezzo Immagina per il 25esimo anniversario della testata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, i 6 candidati sindaco si sfidano in Borsa Merci

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