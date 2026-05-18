Lite tra studenti a Legnano insegnante ferito alla testa con bastone metallico mentre cerca di dividerli

Oggi, poco dopo le dieci, in un istituto scolastico di Legnano, due studenti sono venuti alle mani, portando a un intervento di un insegnante che cercava di dividerli. Durante il tentativo di placare la lite, il docente è stato colpito alla testa con un bastone metallico. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri studenti e personale scolastico, che hanno chiamato i soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

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