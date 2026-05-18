Lite tra studenti a Legnano insegnante ferito alla testa con bastone metallico mentre cerca di dividerli
Oggi, poco dopo le dieci, in un istituto scolastico di Legnano, due studenti sono venuti alle mani, portando a un intervento di un insegnante che cercava di dividerli. Durante il tentativo di placare la lite, il docente è stato colpito alla testa con un bastone metallico. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri studenti e personale scolastico, che hanno chiamato i soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.
Non è la prima volta che una rissa tra banchi finisce con un adulto in mezzo. Oggi, intorno alle dieci, in un istituto scolastico di Legnano, come segnala Ansa, un professore ha pagato di persona il tentativo di separare due alunni che stavano litigando. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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