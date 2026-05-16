A Napoli, una lite tra studenti si è trasformata in un episodio di violenza quando un ragazzo di 16 anni è stato colpito da un banco lanciato da un compagno durante le lezioni. L'aggressione si è verificata all’interno di una scuola, causando preoccupazione tra studenti e personale scolastico. Il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza all’interno delle strutture scolastiche.

Paura in una scuola di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito violentemente da un banco lanciato da un compagno di classe al culmine di una lite scoppiata durante le lezioni. Il giovane ha riportato una grave contusione renale ed è attualmente sotto osservazione medica con una prognosi di 25 giorni. Come anticipa Il Mattino, l’episodio, avvenuto venerdì in un liceo del capoluogo campano, ha immediatamente allarmato insegnanti e studenti presenti in aula. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio tra i due adolescenti sarebbe degenerato rapidamente fino al gesto estremo: uno dei ragazzi avrebbe afferrato un banco e lo avrebbe scagliato contro il compagno, colpendolo violentemente al fianco sinistro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, lite a scuola finisce in aggressione: studente lancia un banco contro un 16enne

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