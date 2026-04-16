Kean bufera social per la lite con l' influencer | Ti ammazzo di botte Poi le scuse | Tutti sbagliamo

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è stato protagonista di un acceso confronto con Kristian Pengwin, noto influencer e tiktoker, nato sui social e poi trasceso davanti alle telecamere. La discussione si è infiammata fino a culminare con frasi violente, tra cui un’affermazione minacciosa. Successivamente, l’attaccante ha rilasciato delle scuse pubbliche, affermando che tutti commettono errori. La vicenda è stata ripresa dall’ultima puntata delle Iene, suscitando attenzione sui social network.