Kean bufera social per la lite con l' influencer | Ti ammazzo di botte Poi le scuse | Tutti sbagliamo

Da firenzetoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è stato protagonista di un acceso confronto con Kristian Pengwin, noto influencer e tiktoker, nato sui social e poi trasceso davanti alle telecamere. La discussione si è infiammata fino a culminare con frasi violente, tra cui un’affermazione minacciosa. Successivamente, l’attaccante ha rilasciato delle scuse pubbliche, affermando che tutti commettono errori. La vicenda è stata ripresa dall’ultima puntata delle Iene, suscitando attenzione sui social network.

Un confronto nato sui social e degenerato davanti alle telecamere. Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è finito al centro dell'ultima puntata delle Iene, per un'accesa lite con Kristian Pengwin, noto tispter e content creator. Alla base dello scontro ci sono alcune critiche pubblicate da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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