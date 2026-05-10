L’Iran ha richiesto formalmente agli Stati Uniti di mettere fine immediatamente alla guerra, rispondendo a una proposta del governo americano. La questione riguarda anche la chiusura dello stretto di Hormuz, un punto che ha ripercussioni sull’economia globale. La richiesta iraniana si inserisce in un contesto di tensioni e negoziati tra le due parti, con attenzione rivolta alle implicazioni di questa richiesta sulla regione.

L'Iran ora vuole la "fine immediata della guerra". È questo il tema centrale della risposta alla proposta degli Stati Uniti. Un altro punto importante è la "sicurezza marittima". La chiusura dello Stretto di Hormuz sta bloccando l'esportazione di petrolio da parte di Teheran, principale entrata del regime degli Ayatollah. La risposta al piano americano è stata inviata ufficialmente ai mediatori pakistani, che l'hanno recapitata agli Usa. "Il focus principale della risposta dell'Iran al piano Usa è sulla 'cessazione immediata della guerra' e sul 'ripristino della sicurezza marittima' nel Golfo Persico e...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran chiede agli Usa la fine della guerra. La chiusura di Hormuz soffoca l'economia

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