L’Iran ha inviato la risposta alla proposta Usa | Fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima – La diretta

L’Iran ha inviato una risposta alla proposta degli Stati Uniti, chiedendo la fine immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima. La notizia arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, mentre il segretario di Stato ha effettuato una visita a sorpresa nelle trattative. La comunicazione ufficiale indica che le parti stanno discutendo gli aspetti riguardanti l’interruzione del conflitto e le condizioni per un possibile accordo.

Tappa a sorpresa nelle trattative per chiudere la guerra con l’Iran, con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che, come riportato da Axios, ha cambiato all’ultimo i propri piani dopo il vertice di Washington con il vicepresidente JD Vance, rinviando il rientro a Doha. Trump intanto è tornato ad attaccare il governo italiano. In una telefonata con il Corriere della Sera ha, il presidente americano ha liquidato con sarcasmo l’eventuale invio italiano di dragamine dopo il cessate il fuoco, «L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno», facendo sapere di valutare il ritiro dei contingenti Usa dalle basi italiane.🔗 Leggi su Open.online

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Iran, Stati Uniti pronti a sferrare un attacco: sono in viaggio 3 navi da guerra e 8 mila marines

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