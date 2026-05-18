Donne uccise a Pollena Trocchia l'assassino si augura i domiciliari | ha una festa di famiglia

Due donne sono state uccise in un episodio avvenuto nel comune di Pollena Trocchia. Un uomo, al momento sotto interrogatorio, ha dichiarato di aver ucciso una donna di 28 anni e ha ammesso di aver anche ucciso una donna di 49 anni, ma solo dopo aver visto una sua fotografia. Durante un colloquio con i carabinieri, l’uomo ha espresso il desiderio di ottenere i domiciliari, dicendo di essere in procinto di partecipare a una festa di famiglia.

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