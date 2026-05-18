Donne uccise a Pollena Trocchia l'assassino si augura i domiciliari | ha una festa di famiglia
Due donne sono state uccise in un episodio avvenuto nel comune di Pollena Trocchia. Un uomo, al momento sotto interrogatorio, ha dichiarato di aver ucciso una donna di 28 anni e ha ammesso di aver anche ucciso una donna di 49 anni, ma solo dopo aver visto una sua fotografia. Durante un colloquio con i carabinieri, l’uomo ha espresso il desiderio di ottenere i domiciliari, dicendo di essere in procinto di partecipare a una festa di famiglia.
Parlando coi carabinieri, Mario Landolfi avrebbe confessato soltanto l'omicidio della 28enne; si sarebbe assunto le responsabilità anche per la 49enne solo dopo aver visto la fotografia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Due donne trovate morte in cantiere, fermato un uomo: le prime ammissioni. Uccise in giorni diversi
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Fermato un 48enne per l’assassinio di due donne, forse prostitute, i cui cadaveri sono stati trovati in un cantiere edile a Pollena Trocchia. L’uomo avrebbe confessato: si sarebbe appartato con loro, ma non avendo il denaro per pagarle le ha uccise. @TgrRai x.com
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