Alberto Costa la Juve con la sua cessione ha generato una plusvalenza | operazione separata da Joao Mario Tutti i dettagli dell’affare

La Juventus ha realizzato una plusvalenza significativa grazie alla cessione di Alberto Costa, operazione che si distingue da quella relativa a Joao Mario. La trattativa è stata annunciata e si conoscono tutti i dettagli dell’affare, senza coinvolgimenti di altri aspetti o dichiarazioni ufficiali. La notizia riguarda soltanto questa transazione specifica e le sue caratteristiche economiche.

Alberto Costa, con la sua cessione la Juve ha fatto una plusvalenza importante. Si tratta di una operazione differente da Joao Mario. Il mercato della Juventus continua a offrire spunti di analisi non solo per le dinamiche di campo, ma anche per la gestione oculata dei propri asset finanziari. In questo scenario, il nome di Alberto Costa è tornato al centro delle cronache grazie alla pubblicazione della relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2025. Il documento chiarisce definitivamente i contorni dell'operazione che ha portato il giovane talento in Portogallo, delineando una strategia societaria basata sulla massima trasparenza contabile.