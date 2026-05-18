L'insulto sessista del consigliere di cdx a Palermo Chinnici contro la collega | Sei stata la donna di tutti

"Hai fatto la donna di tutti, politicamente parlando". È l'insulto sessista pronunciato dal consigliere comunale di Italia Viva a Palermo, Dario Chinnici nei confronti della collega del movimento Controcorrente, Giulia Argiroffi durante una riunione dei capigruppo. Lei replica: "Mi hai dato della puttana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La frase sessista di La Russa alla giornalista: “Sei carina, ma soprattutto brava”

Leggi anche: La reazione di De Martino all’auto vandalizzata, sulla fiancata un insulto: “L’importante è lasciare un segno”