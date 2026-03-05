La frase sessista di La Russa alla giornalista | Sei carina ma soprattutto brava

Ieri sera, durante un evento dedicato agli 80 anni dal voto alle donne e alle madri Costituenti, il presidente del Senato si è rivolto alla giornalista di La7, Roberta Benvenuto, con una frase che ha suscitato attenzione: “Tu chi sei? Sei carina”. Dopo averle detto “Sei carina, ma soprattutto brava”, ha rivolto la sua osservazione alla cronista in modo diretto, senza altre contestualizzazioni.

