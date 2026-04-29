Aperte le iscrizioni al corso di yoga promosso dal Comune

Il Comune di Cesa ha aperto le iscrizioni per un nuovo corso di yoga, promosso dall’amministrazione comunale. L’iniziativa, di carattere sperimentale, si rivolge ai cittadini interessati a migliorare il proprio benessere psicofisico e ad incontrare altre persone attraverso attività condivise. Le iscrizioni sono aperte e si svolgeranno presso gli uffici comunali, con dettagli disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Il Comune di Cesa annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni al nuovo corso sperimentale di yoga, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico e la socializzazione tra i cittadini. Il percorso avrà una durata massima di tre mesi.🔗 Leggi su Casertanews.it Scrivimi quali motivazioni ti stanno bloccando dall’iniziare e commentiamole insieme! #yoga Notizie correlate Spazio Reale, aperte le iscrizioni al corso gratuito per creatore di contenuti webSono aperte le iscrizioni al nuovo corso gratuito per Content Creator, un percorso formativo pensato per chi desidera lavorare nel mondo della... Arriva il “Corso di primo soccorso per gatti”: aperte le iscrizioniIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Punti verdi comunali, servizi scolastici ed extrascolastici: iscrizioni aperte dal 30 aprile; Aperte le iscrizioni al Torneo Padel Master Class 2026; Aperte le iscrizioni al master di secondo livello in Diplomazia; Fino al 12 Maggio 2026 aperte le iscrizioni alla terza edizione di Donne in digitale — Italiano. Bosisio: aperte le iscrizioni per la Traversata del Lago di PusianoLe iscrizioni per la Traversata del lago di Pusiano, iniziativa che avrà luogo Sabato 27 giugno alle 16, sono ora ... casateonline.it Amalfi, aperte le iscrizioni al Summer Camp 2026: laboratori, escursioni e divertimento per i più piccoliTorna anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Costiera Amalfitana. Ad Amalfi sono ufficialmente aperte le iscrizioni all'Amalfi Junior Summer Camp 2026, l'iniziativa dedicata ... ilvescovado.it Recruiting day a Orzinuovi, 300 posizioni aperte al «Rocca Next Job» x.com Apertura iscrizioni servizi scolastici A.S. 2026/2027 Sono aperte le iscrizioni per i servizi di mensa e trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico. Dal 27 aprile al 26 giugno 2026 Le domande devono essere presentate entro i termini indicati. Per infor - facebook.com facebook