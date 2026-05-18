Lilt Milano e il 5×1000 | cure e trasporti per chi lotta contro il tumore

Da tpi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

LILT Milano utilizza il 5x1000 per finanziare servizi dedicati a chi sta combattendo contro il tumore. Le risorse raccolte vengono impiegate per offrire cure e supporto nei trasporti a chi ha bisogno di assistenza durante le terapie. Questi interventi sono rivolti a persone di ogni età, senza distinzione di provenienza, e rappresentano un aiuto concreto per chi si trova a dover affrontare una delle sfide più difficili. La campagna mira a sensibilizzare sull'importanza di destinare una parte delle tasse a sostegno di chi lotta contro il tumore.

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Un tumore può riguardare chiunque. Qualcuno che ami. Qualcuno che incontri ogni giorno. Un ostacolo enorme che LILT Milano aiuta ad affrontare tendendo una mano. Per questo motivo aiutarli non è certo una cosa sbagliata. Come? Donandogli il 5×1000 ad esempio. Trasforma la tua firma in una mano tesa Ti è mai capitato di sentirti impotente davanti a una brutta notizia? Eppure, c’è un potere straordinario che stringi tra le mani ogni volta che firmi la tua dichiarazione dei redditi: quello di cambiare la vita di qualcuno. A Milano corriamo tutti, sempre. Ma dietro le luci dei grattacieli e il ritmo frenetico della nostra città, si nascondono storie di fragilità che spesso non hanno voce. 🔗 Leggi su Tpi.it

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