Lilt Milano e il 5×1000 | cure e trasporti per chi lotta contro il tumore
LILT Milano utilizza il 5x1000 per finanziare servizi dedicati a chi sta combattendo contro il tumore. Le risorse raccolte vengono impiegate per offrire cure e supporto nei trasporti a chi ha bisogno di assistenza durante le terapie. Questi interventi sono rivolti a persone di ogni età, senza distinzione di provenienza, e rappresentano un aiuto concreto per chi si trova a dover affrontare una delle sfide più difficili. La campagna mira a sensibilizzare sull'importanza di destinare una parte delle tasse a sostegno di chi lotta contro il tumore.
Un tumore può riguardare chiunque. Qualcuno che ami. Qualcuno che incontri ogni giorno. Un ostacolo enorme che LILT Milano aiuta ad affrontare tendendo una mano. Per questo motivo aiutarli non è certo una cosa sbagliata. Come? Donandogli il 5×1000 ad esempio. Trasforma la tua firma in una mano tesa Ti è mai capitato di sentirti impotente davanti a una brutta notizia? Eppure, c’è un potere straordinario che stringi tra le mani ogni volta che firmi la tua dichiarazione dei redditi: quello di cambiare la vita di qualcuno. A Milano corriamo tutti, sempre. Ma dietro le luci dei grattacieli e il ritmo frenetico della nostra città, si nascondono storie di fragilità che spesso non hanno voce. 🔗 Leggi su Tpi.it
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