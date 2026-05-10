A Roma l’onda rosa per Race for the Cure spot e prevenzione contro il tumore al seno

A Roma, nonostante la pioggia mattutina, si è svolta la corsa dedicata alla prevenzione del tumore al seno, promossa da un’associazione italiana. L’evento ha attirato numerosi partecipanti che hanno camminato o corso lungo il percorso cittadino, sensibilizzando sull’importanza della diagnosi precoce. Durante la giornata sono stati proiettati spot e distribuiti materiali informativi per promuovere la prevenzione attraverso controlli regolari.

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