A Roma l’onda rosa per Race for the Cure spot e prevenzione contro il tumore al seno
A Roma, nonostante la pioggia mattutina, si è svolta la corsa dedicata alla prevenzione del tumore al seno, promossa da un’associazione italiana. L’evento ha attirato numerosi partecipanti che hanno camminato o corso lungo il percorso cittadino, sensibilizzando sull’importanza della diagnosi precoce. Durante la giornata sono stati proiettati spot e distribuiti materiali informativi per promuovere la prevenzione attraverso controlli regolari.
(Adnkronos) – La pioggia mattutina su Roma non ha fermato l’onda rosa della Race for the Cure promossa dalla Komen Italia. Al nastro di partenza tante famiglie, giovani e migliaia di palloncini rosa colore della corsa che da 27 anni unisce sport e prevenzione contro il tumore al seno. Alla partenza questa mattina la first. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Leggi anche: Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e solidarietà
Leggi anche: Fiuggi si tinge di rosa, al via Walk for the Cure per la prevenzione del tumore al seno