Lilt Milano e il 5x1000 | cure trasporti e ricerca per chi lotta contro il tumore
A Milano, la lotta contro il tumore coinvolge diversi ambiti, dai servizi di cura alle spese di trasporto, fino alle attività di ricerca. Organizzazioni come la Lilt Milano utilizzano anche il 5x1000 per sostenere queste iniziative, che coinvolgono non solo le strutture sanitarie ma anche i volontari che si muovono nelle strade e nelle case dei pazienti. La collaborazione tra cittadini e associazioni permette di mantenere attivi diversi aspetti della lotta contro il cancro.
La lotta contro il cancro, a Milano, non si combatte solo negli ospedali. Si combatte anche nelle case, nei bilanci familiari e nelle strade percorse ogni giorno dai volontari. Lilt Milano - la Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione milanese - chiede ai cittadini di destinare il.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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