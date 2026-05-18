L’Idf sequestra le barche della Flotilla dirette verso Gaza
Le forze di sicurezza hanno intercettato e preso il controllo delle imbarcazioni appartenenti alla Flotilla Sumud, che si trovavano al largo delle acque di Cipro. L'operazione è stata condotta dai militari in mare, senza segnalare resistenze o incidenti. La flottiglia si dirigeva verso Gaza, ma è stata fermata prima di raggiungere il suo obiettivo. Le imbarcazioni sono state sequestrate e condotte in porto. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali persone fermate o a ulteriori dettagli dell'operazione.
Soldati dell’ Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. In una diretta streaming mostrata dal Times of Israel si vedono dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della missione, che ha dichiarato di avere perso i contatti con una delle sue navi dopo l’intervento di Israele sostenendo che questo sia avvenuto in acque internazionali. «La Flotilla, a 250 miglia da Gaza in acque internazionali, ha iniziato a essere fermata dai soldati israeliani. L’imbarcazione Sadabad, appartenente alla flottiglia, è stata sequestrata dalle forze di occupazione israeliane», si legge in un comunicato della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Lettera43.it
L'Idf sequestra al largo di Cipro le barche della Flotilla dirette verso Gaza
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