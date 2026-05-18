L’Idf sequestra le barche della Flotilla dirette verso Gaza

Le forze di sicurezza hanno intercettato e preso il controllo delle imbarcazioni appartenenti alla Flotilla Sumud, che si trovavano al largo delle acque di Cipro. L'operazione è stata condotta dai militari in mare, senza segnalare resistenze o incidenti. La flottiglia si dirigeva verso Gaza, ma è stata fermata prima di raggiungere il suo obiettivo. Le imbarcazioni sono state sequestrate e condotte in porto. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali persone fermate o a ulteriori dettagli dell'operazione.

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