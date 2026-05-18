L’Idf abborda la Sumud Flotilla al largo di Cipro

Le forze dell’Idf hanno intercettato e preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla nelle acque vicino a Cipro. L’operazione si è svolta senza segnalare resistenze significative, e i militari hanno condotto le operazioni a bordo delle imbarcazioni. Non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle circostanze precise dell’intervento. L’evento si inserisce in una serie di azioni militari relative a questa flottiglia.

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