L’Idf abborda la Sumud Flotilla al largo di Cipro
Le forze dell’Idf hanno intercettato e preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla nelle acque vicino a Cipro. L’operazione si è svolta senza segnalare resistenze significative, e i militari hanno condotto le operazioni a bordo delle imbarcazioni. Non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle circostanze precise dell’intervento. L’evento si inserisce in una serie di azioni militari relative a questa flottiglia.
Soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Tornate indietro. Prima del sequestro la Marina israeliana aveva invitato «tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare immediatamente indietro». Il ministero degli Esteri ha pubblicato una nota in cui dice che nella flottiglia di aiuti umanitari non ci sono aiuti umanitari: «Questa volta, due violenti gruppi turchi – Mavi Marmara e IHH, quest’ultimo designato come organizzazione terroristica – fanno parte della provocazione. 🔗 Leggi su Open.online
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