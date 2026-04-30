Nella notte, le motovedette israeliane hanno intercettato la Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza con aiuti umanitari, a ovest di Creta in acque internazionali. Decine di navi sono state sequestrate durante l'operazione. La flottiglia si trovava a navigare nel Mediterraneo, lontano dalle acque territoriali di qualsiasi stato. Non sono stati segnalati danni o incidenti tra le parti coinvolte.

La Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. La Marina di Tel Aviv afferma di aver sequestrato circa 50 imbarcazioni con a bordo 400 attivisti. Ma i dati sono discordanti: secondo quanto riferito a RaiNews24 dalla portavoce Maria Elena Delia (e poi dal Ministero degli Esteri israeliano), sarebbero state bloccate 22 imbarcazioni. Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel. In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels pic.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele intercetta la Global Sumud Flotilla al largo di Creta: decine di navi sequestrate

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