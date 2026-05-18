L’Idf abborda la Sumud Flotilla al largo di Cipro Tajani a Israele | Garantire la sicurezza degli attivisti italiani

L’Idf ha intercettato la Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, impedendo la prosecuzione della missione. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano ha contattato le autorità israeliane per chiedere informazioni sulla sicurezza degli attivisti italiani coinvolti nell’operazione. La situazione ha portato a nuovi contatti diplomatici tra i due paesi, con l’obiettivo di monitorare da vicino gli sviluppi e la condizione degli italiani presenti a bordo. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali sviluppi successivi è stata ancora rilasciata.

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Nuovi contatti diplomatici tra l’Italia e Israele per monitorare la situazione degli attivisti italiani coinvolti nella missione della Sumud Flotilla, fermata in mattinata dall’Idf al largo delle acque di Cipro. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferisce la Farnesina, ha chiesto al governo israeliano rassicurazioni sulle condizioni degli attivisti italiani coinvolti nella missione. Tajani ha inoltre incaricato l’Unità di Crisi e le ambasciate italiane a Tel Aviv, Ankara e Nicosia di attivarsi per garantire la sicurezza dei connazionali e fornire assistenza in caso di sbarco. Nella mattinata, l’ambasciatore d’Italia a Tel Aviv ha avuto un nuovo colloquio con le autorità israeliane per seguire la situazione. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gaza, Flotilla intercettata da Israele al largo di Creta. Gli attivisti: I governi ci proteggano Sullo stesso argomento L’Idf abborda la Sumud Flotilla al largo di CiproSoldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Israele abborda le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproTel Aviv, 18 maggio 2026 – Le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nuovamente intercettate e bloccate in acque internazionali dai... Idf sequestra al largo di Cipro le barche della Flotilla dirette verso GazaSoldati dell'Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mo ... tg24.sky.it Flotilla, Israele abborda le navi a largo di Cipro. Fine della nuova missione per GazaLa Marina militare israeliana ha iniziato ad intercettare le barche della Flottila a largo delle coste di Cipro. Lo riporta Times of Israel citando ... iltempo.it