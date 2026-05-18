Nelle acque internazionali vicino a Cipro, le forze di sicurezza israeliane hanno intercettato e fermato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che si dirigevano verso Gaza. Questa operazione è avvenuta il 18 maggio 2026, secondo quanto riferito, e ha comportato il blocco delle navi mentre si trovavano in mare aperto. La Flotilla era composta da diverse imbarcazioni con a bordo attivisti e volontari che cercavano di raggiungere la Striscia di Gaza.

Tel Aviv, 18 maggio 2026 – Le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nuovamente intercettate e bloccate in acque internazionali dai soldati dell'Idf. Questa volta al largo di Cipro. In una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, si vedono i commando della marina militare israeliana che abbordano una delle imbarcazioni. "L'intercettazione è iniziata, le navi militari hanno circondato la nostra Flotilla", si legge in un post pubblicato dagli attivisti che rimandano al link per vedere in streaming l'azione dei militari che salgono a bordo delle barche armi in pugno. Una portavoce della Flotilla ha detto ad Al-Arabi che l'Idf ha preso il controllo di quasi tutte le barche degli attivisti, annunciando che "denunceremo Israele per aver violato la legge del mare e pirateria contro le barche della Flotilla". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele abborda le barche della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro

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La marina israeliana intercetta la Global Sumud Flotilla e sale a bordo delle barche

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