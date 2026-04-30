Chicca Maralfa al Beercondicio di Molfetta per presentare il suo ultimo romanzo Biancaluna

Domenica 3 maggio alle 11, si tiene a Molfetta una presentazione del romanzo “Biancaluna”, scritto dalla giornalista e scrittrice locale. L’evento si svolge al Beercondicio, un locale della zona, e vede la partecipazione dell’autrice, che illustra il suo ultimo lavoro letterario. La presentazione è rivolta a chi desidera conoscere meglio il libro e la scrittura di Maralfa, con l’obiettivo di incontrare il pubblico e condividere la propria esperienza.

Nuova presentazione in Terra di Bari per “Biancaluna”, quinto romanzo della giornalista e scrittrice barese Chicca Maralfa, che domenica 3 maggio, alle 11.30, sarà al BeerCondicio di Molfetta (corso Dante, 76) per parlare del suo ultimo lavoro editoriale. A dialogare con l’autrice, all’interno.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Foyer d'autore, Luisa Sestito presenta il suo ultimo romanzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Incontro a tema letterario al Teatro Giovanni da Udine. Leggi anche: Gabriella Maldini presenta il suo ultimo romanzo "Ogni parola è un segreto" Contenuti utili per approfondire «Il delitto della montagna» di Chicca Maralfa protagonista al Marzà Festival – Orizzonti d’autore 2025Un appuntamento imperdibile attende lettrici e lettori nella suggestiva cornice di Marzà, la spiaggia incastonata tra le acque cristalline di Contrada Santo Stefano a Monopoli. Domenica 27 luglio, ... lagazzettadelmezzogiorno.it «Il delitto della montagna», nel libro di Chicca Maralfa tornano le indagini di Gaetano RavidàLa distanza fra Bari e Asiago è ben più lunga di quella misurabile in chilometri. Alla lucentezza mediterranea del capoluogo pugliese si contrappone il freddo cupo dell’Altopiano dei Sette Comuni, ... lagazzettadelmezzogiorno.it