Chicca Maralfa al Beercondicio di Molfetta per presentare il suo ultimo romanzo Biancaluna

Da baritoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio alle 11, si tiene a Molfetta una presentazione del romanzo “Biancaluna”, scritto dalla giornalista e scrittrice locale. L’evento si svolge al Beercondicio, un locale della zona, e vede la partecipazione dell’autrice, che illustra il suo ultimo lavoro letterario. La presentazione è rivolta a chi desidera conoscere meglio il libro e la scrittura di Maralfa, con l’obiettivo di incontrare il pubblico e condividere la propria esperienza.

Nuova presentazione in Terra di Bari per “Biancaluna”, quinto romanzo della giornalista e scrittrice barese Chicca Maralfa, che domenica 3 maggio, alle 11.30, sarà al BeerCondicio di Molfetta (corso Dante, 76) per parlare del suo ultimo lavoro editoriale. A dialogare con l’autrice, all’interno.🔗 Leggi su Baritoday.it

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