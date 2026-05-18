Libertà di stampa in crisi | perché l’Italia sprofonda nel ranking mondiale 2026
Negli ultimi anni, la libertà di stampa nel paese ha subito un peggioramento evidente, con un calo della posizione nel ranking mondiale. Tra le cause principali ci sono querele temerarie e pressioni provenienti dal mondo politico, che hanno coinvolto giornalisti e testate giornalistiche. Questi episodi hanno contribuito a creare un clima di insicurezza e limitazione per l’attività giornalistica, portando a una situazione che si aggrava di anno in anno. La situazione attuale rispecchia un trend preoccupante per il settore dell’informazione nel paese.
Tra querele temerarie e pressioni politiche, la libertà di stampa in Italia sta vivendo una crisi senza precedenti. L’Italia sprofonda nel baratro della libertà d’informazione, crollando al 56° posto della classifica mondiale 2026 stilata da Reporters sans frontières (Rsf), dove viene spiegato il declino attraverso i cinque indicatori chiave, rivelando una realtà preoccupante per il nostro Paese. Il rapporto, pubblicato il 3 maggio in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, denuncia un arretramento senza precedenti causato dal combinato disposto di pressioni politiche sulla Rai, minacce mafiose e l’abuso di querele temerarie che soffocano il diritto di cronaca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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