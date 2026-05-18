Libertà di stampa in crisi | perché l’Italia sprofonda nel ranking mondiale 2026

Negli ultimi anni, la libertà di stampa nel paese ha subito un peggioramento evidente, con un calo della posizione nel ranking mondiale. Tra le cause principali ci sono querele temerarie e pressioni provenienti dal mondo politico, che hanno coinvolto giornalisti e testate giornalistiche. Questi episodi hanno contribuito a creare un clima di insicurezza e limitazione per l’attività giornalistica, portando a una situazione che si aggrava di anno in anno. La situazione attuale rispecchia un trend preoccupante per il settore dell’informazione nel paese.

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