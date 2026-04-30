L’Italia si colloca ora al 56° posto nel rapporto di Reporters sans frontières sulla libertà di stampa, segnando un calo rispetto alle posizioni precedenti. La classifica valuta le condizioni della stampa nel paese, evidenziando un deterioramento legato a pressioni di gruppi criminali e restrizioni di vario genere. La posizione attuale riflette le difficoltà incontrate dai giornalisti nel loro lavoro quotidiano e le sfide legate alla tutela dell’indipendenza dell’informazione.

? Cosa sapere L'Italia scende al 56o posto nel rapporto Reporters sans frontières sulla libertà di stampa.. Mafie e nuove lla diffamazione spingono i giornalisti verso l'autocensura e la precarietà.. La libertà di informazione in Italia precipita al 56o posto su 180 secondo l’ultimo rapporto di Reporters sans frontières, segnando un netto declino rispetto alla posizione occupata nel 2025, quando il Paese si attestava al 49o gradino della classifica mondiale. Il quadro delineato dall’organizzazione con sede a Parigi rivela una realtà complessa e preoccupante per i professionisti del settore, dove le minacce arrivano da direzioni diverse: dalle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose, particolarmente radicate nelle zone del Sud, fino alle pressioni esercitate da vari gruppi estremisti che ricorrono alla violenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libertà di stampa in Italia: crolla il ranking tra mafie e bavagli

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La libertà di stampa in Italia retrocede al 56/o posto (su 180) della graduatoria di Reporters sans frontières (Rsf) nel 2026 rispetto al 49/o posto del 2025 #ANSA x.com