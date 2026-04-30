Secondo il rapporto annuale di Reporters sans frontières, la libertà di stampa nel mondo ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 25 anni. La classifica globale colloca l’Italia al 56° posto, evidenziando un peggioramento rispetto agli anni precedenti. Il report analizza la situazione dei media in diversi paesi, sottolineando tendenze di restrizioni crescenti e minacce alla libertà di informazione a livello internazionale.

“La libertà di stampa nel mondo ha raggiunto il suo livello più basso da 25 anni”. A lanciare l’allarme è Reporters sans frontières (Rsf), Ong con sede a Parigi, nel World Press Freedom Index 2026, il report annuale sullo stato di salute dei media a livello globale. La classifica viene stilata in base a cinque indicatori: economico, legale, securitario, politico, sociale. “Quello maggiormente in calo quest’anno riguarda la cornice legale”, sottolinea la direttrice editoriale di Rsf, Anne Bocandé. Preoccupante è anche la situazione in Italia che è passata dal 49esimo posto nel 2025 al 56esimo (superata, tra le altre, dalla Costa d’Avorio, dal Ghana e dal Gambia).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La libertà di stampa nel mondo al livello più basso degli ultimi 25 anni”. E l’Italia sprofonda al 56° posto: il report di Rsf

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