Libera Messina chiama i candidati | Impegni concreti contro mafie corruzione e per la trasparenza

Libera Messina ha rivolto un appello ai candidati alle prossime elezioni comunali, chiedendo loro impegni concreti contro mafie e corruzione e per la trasparenza amministrativa. La questione della giustizia sociale, della lotta alle infiltrazioni criminali e della trasparenza nella gestione pubblica sono elementi che stanno occupando un ruolo centrale nel dibattito elettorale in città. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso temi legati alla legalità e alla gestione delle risorse pubbliche.

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