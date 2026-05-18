Libera Messina chiama i candidati | Impegni concreti contro mafie corruzione e per la trasparenza

Da messinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Libera Messina ha rivolto un appello ai candidati alle prossime elezioni comunali, chiedendo loro impegni concreti contro mafie e corruzione e per la trasparenza amministrativa. La questione della giustizia sociale, della lotta alle infiltrazioni criminali e della trasparenza nella gestione pubblica sono elementi che stanno occupando un ruolo centrale nel dibattito elettorale in città. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso temi legati alla legalità e alla gestione delle risorse pubbliche.

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Giustizia sociale, trasparenza amministrativa e contrasto alle infiltrazioni mafiose entrano con forza nel dibattito sulle prossime elezioni comunali. Il presidio messinese di Libera “Nino e Ida Agostino” lancia un appello alle candidate e ai candidati alle amministrative affinché assumano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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