Assemblea nazionale contro mafie e corruzione la Cgil organizza due giorni di incontri e dibattiti

Oggi e domani si svolge a Palermo la terza Assemblea nazionale contro mafie e corruzione, promossa dalla Cgil. L'evento prevede due giorni di incontri e dibattiti che riuniscono diverse figure del settore, con lo scopo di affrontare temi legati alla lotta contro le organizzazioni criminali e la corruzione. La manifestazione si svolge in un contesto di memoria e approfondimento, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sociali.

Oggi e domani a Palermo arriva la terza Assemblea nazionale contro mafie e corruzione. Due giornate dense di confronto, memoria, approfondimento e impegno comune. L'assemblea si terrà il 29 nell'aula bunker, il giorno prima della ricorrenza dell'assassinio di Pio La torre e Rosario Di Salvo a cui.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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