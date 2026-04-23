Assemblea nazionale contro mafie e corruzione | a Cinisi e nell’aula bunker dell’Ucciardone si parla di legalità

Il 28 e 29 aprile a Palermo si svolgerà la III Assemblea Nazionale contro mafie e corruzione, con incontri a Cinisi e nell’aula bunker dell’Ucciardone. L’evento prevede due giornate dedicate a discussioni, testimonianze e attività sul tema della legalità. Partecipano rappresentanti di diverse realtà, con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate alla criminalità organizzata e alla corruzione. L’iniziativa si svolge in un momento di attenzione crescente su questi temi.

Il 28 e 29 aprile a Palermo si terrà la III Assemblea Nazionale contro mafie e corruzione. Saranno due giornate dense di confronto, memoria, approfondimento e impegno comune. L’assemblea si terrà il 29 nell’aula bunker.Un’assemblea che, come ogni anno si svolgerà il giorno prima della ricorrenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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