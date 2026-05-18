Nel Libano, una giovane organizzazione sta portando avanti una campagna di raccolta di viveri e beni di prima necessità destinati ai civili colpiti dal conflitto tra Israele e Hezbollah. La iniziativa coinvolge attivamente i giovani, che si stanno organizzando per consegnare i beni raccolti alle persone più indigenti e vulnerabili. La campagna mira a fornire aiuto immediato a chi vive vicino alle zone interessate dai combattimenti e si trova in condizioni di difficoltà.

Gioventù nazionale si schiera al fianco dei civili libanesi colpiti dalla guerra in corso tra Israele ed Hezbollah, con una raccolta dei beni di prima necessità da inviare alla popolazione indigente. La campagna, che è stata lanciata una settimana fa su Instagram, ha visto la partecipazione dei militanti di destra su tutto il territorio italiano. Come ha spiegato in una nota Andrea Piepoli, dell’esecutivo di Gioventù nazionale, «il Libano non è soltanto una terra ferita dalla guerra e dall’instabilità. È un presidio di civiltà nel cuore del Mediterraneo, un luogo in cui per secoli popoli, culture e confessioni diverse hanno costruito un equilibrio prezioso, oggi drammaticamente minacciato». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Libano, la campagna di Gn: raccolta di viveri e beni di prima necessità per i civili colpiti dalla guerra tra Israele ed Hezbollah

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