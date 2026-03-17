Israele intende proseguire le operazioni in Libano, con azioni che hanno causato vittime civili e danneggiamenti ai caschi blu. Gli Stati Uniti collaborano con Israele seguendo una strategia condivisa, mirata a eliminare le cosiddette “forze del male”. Le operazioni si svolgono in un contesto di tensione crescente nella regione.

Roma, 17 marzo 2026 – Gli Stati Uniti e Israele si sono divisi equamente i compiti secondo una strategia precisa, spietata, definitiva: neutralizzare una volta per tutte le “forze del male”. L’esercito di Donald Trump si prende cura di Teheran con una pioggia di fuoco dal cielo, quello di Bibi Netanyahu idem in Libano con l’aggiunta di una invasione di terra per creare una ulteriore zona di cuscinetto tra il territorio israeliano a nord e Hezbollah. E’ il tandem della guerra che ha mandato in scena una manovra a tenaglia. Entrambi hanno comunque la finalità di mettere in ginocchio una volta per tutte i rispettivi obiettivi. Tabula rasa e non se ne parli più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele vuole andare fino in fondo in Libano. Massacri civili, caschi blu colpiti: il prezzo della strategia di Netanyahu

Articoli correlati

Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano, l’Onu punta il dito contro Israele. L’Idf: «Abbiamo colpito solo Hezbollah»«Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l’eliporto e il cancello principale di una posizione dell’Unifil a sud-ovest di...

Guerra in Iran: colpita base Unifil in Libano, feriti due caschi blu. Italia invia fregata a difesa di Cipro. Trump vuole la resaTEHERAN – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata” assicura il presidente americano Donald Trump attraverso i social e...

Aggiornamenti e notizie su Israele vuole

Temi più discussi: Israele, il leader dell’opposizione Lapid: L’Iran vuole distruggerci, è stato giusto attaccare; Guerra in Iran, Francesca Mannocchi: Israele sta colpendo le infrastrutture civili, segna un cambio di passo; I 12 errori commessi da Trump nella guerra all'Iran; Antisemitismo, FdI: La sinistra vuole andare a tutti i costi contro governo.

Fino a eliminare Hezbollah. Israele avanza via terra nel sud del Libano, operazione ad alto rischioL’offensiva si intensifica e allarga per smantellare i centri di comando e le infrastrutture logistiche di Hezbollah e creare una zona cuscinetto. Una ... huffingtonpost.it

Libano, Israele vuole continuare la guerra e sradicare Hezbollah anche dopo l'IranIsraele potrebbe proseguire la guerra contro Hezbollah in Libano anche dopo la fine dell'operazione militare con gli Usa contro l'Iran. iltempo.it

Antonio Di Bella commenta i risvolti politici per Israele del conflitto in Medio Oriente: "Netanyahu vuole far dimenticare la ferita del 7 ottobre" - facebook.com facebook

#Trump non rispetta il diritto internazionale, attacca l' #Iran in combutta con #Israele e poi chiede aiuto agli alleati. Vuole scatenare una guerra mondiale. Francia e Giappone rispondono no. x.com