In un contesto di tensioni nella regione, l’ex presidente ha dichiarato che l'invio di truppe di terra in Iran sarebbe inutile. Nel frattempo, due hotel sono stati colpiti in Bahrein e Israele ha condotto un attacco contro obiettivi di Hezbollah in Libano. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con diversi atti militari che coinvolgono varie nazioni nella regione.

Tre droni sono stati intercettati a est della regione di Riad. Lo ha reso noto il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita, come riporta la tv satellitare al-Jazeera. Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una “perdita di tempo“, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Nbc News, ritenendo superflua tale opzione. “È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere”, ha dichiarato Trump all’emittente Usa. Invitato a commentare una dichiarazione del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo cui un’operazione di terra statunitense sarebbe un “disastro”, il presidente americano l’ha liquidata come “chiacchiere inutili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, Trump: “Inviare truppe di terra sarebbe una perdita di tempo”. Due hotel colpiti in Bahrein, raid di Israele su obiettivi di Hezbollah in Libano

