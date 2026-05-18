L’Europa non agisce e alla fine subisce Serve uno scossone

Da laverita.info 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di Somec ha dichiarato che l’Europa non adotta misure efficaci e finisce per subire le conseguenze di questa inerzia. Secondo le sue parole, mentre gli Stati Uniti stanno recuperando terreno, l’Europa si trova a dover affrontare problemi legati a burocrazia, scarso accesso al credito e assenza di una strategia industriale chiara. La sua osservazione si concentra sulla necessità di un cambiamento deciso per evitare di rimanere indietro.

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Da 20 a 250 milioni di fatturato in meno di un decennio, poi la frenata, la ristrutturazione e una nuova partenza con basi più solide. Fino ai 370 milioni dell’esercizio 2025. Oscar Marchetto, presidente e ad di Somec - gruppo quotato alla Borsa di Milano, attivo nella progettazione e produzione di sistemi complessi per il settore navale, residenziale e commerciale - va in controtendenza. Presidente, Somec ha attraversato una fase difficile prima di tornare a crescere. Cosa ha messo più a dura prova il gruppo, e quando ha capito che il peggio era passato? «Somec è nata nel 1978, ma quando l’ho acquisita alla fine del 2013 era un’azienda mono-cliente con un fatturato di circa 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Laverita.info

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