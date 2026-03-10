Di fronte al rialzo del greggio oltre i 100 dollari al barile, i governi europei hanno deciso di ridurre temporaneamente le accise sui carburanti per alleviare il peso sui consumatori. Questa misura arriva in risposta all’aumento dei prezzi alla pompa, che sta influenzando direttamente le spese quotidiane delle famiglie e delle aziende in tutta la regione.

La corsa del greggio oltre la soglia dei 100 dollari al barile sta costringendo i governi europei a intervenire con urgenza sul prezzo alla pompa. Mentre il Portogallo riduce le accise sul gasolio e l’Ungheria taglia direttamente i prezzi, la Francia avvia controlli per fermare gli aumenti della benzina. In Italia, i tecnici del Ministero dell’Economia stanno adattando il decreto sulle accise mobili per rispondere alla nuova crisi scatenata dal conflitto in Medio Oriente. L’allerta è massima perché l’impennata dei costi energetici minaccia di riaccendere l’inflazione e mettere sotto pressione famiglie e imprese. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha chiarito che non si può contare solo su una stretta monetaria per risolvere questo shock esterno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

