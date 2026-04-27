In Comune la cerimonia di premiazione del concorso Un poster per la pace organizzato dal Lions Club International

Nella sala consiliare del Comune di Pescara si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace”, promosso dal Lions Club International. Alla manifestazione hanno partecipato i vincitori e alcuni rappresentanti delle scuole coinvolte, che hanno ricevuto premi e riconoscimenti. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e del Lions Club, che hanno consegnato i premi ai giovani artisti.

La sala consiliare del Comune di Pescara è stata la sede della cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace” organizzato dal Lions Club International. «Uniti come una cosa sola» è il titolo di quest’anno che propone unione, solidarietà e pace tra i popoli argomenti di drammatica.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Un poster per la pace: oggi le premiazioni del concorso Lions InternationalSi è svolta nella mattinata di martedì 14 aprile la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions... Il concorso del Lions Club 'Un poster per la Pace' verso la fase finale: oltre 550 giovani partecipantiIl concorso internazionale ‘Un Poster per la Pace’, promosso dal Lions Clubs International e sostenuto dal Lions Club Cesena, è arrivato alle battute... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presidenza Consiglio comunale, a Palazzo degli Elefanti la premiazione del concorso per le scuole promosso con i Lions; Merito e impegno sociale: il Lions Club Certaldo Boccaccio celebra i vincitori del Premio Monsacchi 2026; Catania, cultura e futuro: Lions premiano gli studenti; Busto Arsizio premia i giovani talenti: assegnati i premi per di JCI Varese. Lions Club internazional, Poster per la pace. A Ragusa cerimonia di premiazioneRagusa, 06 marzo 2026 – Anche quest’anno il Club Lions Ragusa Host ha rinnovato uno dei service più rappresentativi del Lions Clubs International: il concorso internazionale Poster per la Pace, che da ... radiortm.it Lions club, cerimonia sulla nave San MarcoUn passaggio di consegne inusuale per il Lions Club Faenza Host che, in occasione dell’incontro con l’equipaggio di Nave San Marco della Marina Militare Italiana, ha portato la testimonianza del ricco ... ilrestodelcarlino.it IMMAGINI DELLA INIZIATIVA DEI LIONS CLUB INTERNATIONAL IN PIAZZA MAGGIORE CON LA RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI OCCHIALI, PER I PAESI POVERI (2) - facebook.com facebook