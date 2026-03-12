Lettere d’amore mai scritte – Lettere dipinte Lettere cucite | personale di Maria Manna

Il 14 marzo 2026 alle ore 18.00 presso Lineadarte Officina Creativa si inaugura la mostra personale di Maria Manna intitolata Lettere dipinte Lettere cucite. L’esposizione presenta un progetto che combina elementi di pittura, tessuto e memoria emotiva, creando un percorso artistico che coinvolge diversi materiali e tecniche. L’evento offre l’opportunità di esplorare un’originale interpretazione del tema delle lettere e della comunicazione visiva.

A Gstaad, non la Roccaraso di Rita De Crescenzo, è Napoli mania. Dove uno spinello (non quello che pensate voi) costa un milione di franchi Il 14 marzo 2026 alle ore 18.00 presso Lineadarte Officina Creativa inaugura la mostra personale di Maria Manna Lettere dipinte Lettere cucite, progetto che intreccia pittura, tessuto e memoria emotiva. La mostra rappresenta una nuova e più ampia tappa di un percorso avviato alla Piccola Galleria Resistente, che per prima ha creduto nel lavoro. Il passaggio a Lineadarte Officina Creativa assume un valore simbolico: come una lettera che cambia mani, il progetto trova un nuovo destinatario. Dalla Piccola Galleria Resistente — mittente ideale di questa prima esperienza — Lineadarte raccoglie il testimone, ampliando l’esposizione e presentando nuove opere in una visione più completa del corpus. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati “Lettere mai spedite”: San Valentino tra parole, musica e racconti d’amoreUn San Valentino dedicato alle parole non dette, alle emozioni rimaste sulla carta e a quelle che meritano ancora di essere raccontate. San Valentino con Fotinì Peluso, lettere mai spedite e l'amore al tempo degli Dei: cosa fare nel weekendAl Palacongressi torna la musica jazz, in centro storico due appuntamenti tra teatro e poesia. Tutto quello che riguarda Maria Manna Maria Manna – Lettera d’amore (mai scritta)Nuova personale alla Piccola Galleria Resistete: Maria Manna con Lettera d’Amore mai scritta. Una mostra d’amore in un giorno speciale dedicato a tutti i cuori del mondo, quelli colmi di belle ... exibart.com Alla Piccola Galleria Resistente di Napoli la personale di Maria MannaSabato 14 febbraio alle ore 18 mostra personale di Maria Manna alla Piccola Galleria Resistente di via Santa Maria a Lanzati a Napoli. Lettera d’amore (mai scritta) è il progetto che l’artista porta ... rainews.it