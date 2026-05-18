L’espansione di Crif tra big data e AI

CRIF è un gruppo internazionale che si occupa di sistemi di informazioni creditizie, soluzioni di gestione del credito e servizi di supporto alle decisioni aziendali. Recentemente, ha ampliato la propria presenza nel settore integrando tecnologie di big data e intelligenza artificiale. Questa espansione coinvolge l’adozione di nuove metodologie per analizzare grandi quantità di dati e migliorare i processi decisionali. Le attività del gruppo si rivolgono a clienti di diversi settori, tra cui banche, assicurazioni e aziende di servizi finanziari.

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CRIF è uno dei principali gruppi internazionali specializzati nei sistemi di informazioni creditizie, nelle soluzioni per la gestione del credito e nei servizi di supporto alle decisioni aziendali. Fondata nel 1988 a Bologna da Carlo Gherardi, Crif detiene una posizione di leadership solida nell’Europa continentale nell’ambito delle banking credit information e ha costruito una vasta presenza globale. Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato la sua presenza internazionale, diventando il quinto attore più grande a livello mondiale, dopo le quattro principali aziende statunitensi del settore. È particolarmente attiva in Asia, con una presenza consolidata in più di quindici paesi del Medio Oriente, dell’India e dell’Estremo Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’espansione di Crif tra big data e AI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Espansione dei data center in Sicilia, l'europarlamentare messinese Antoci interroga la Commissione europeaLa crescente diffusione di grandi data center e infrastrutture digitali in Sicilia solleva interrogativi sempre più urgenti sul piano ambientale,... Il big match tra Juvecaserta e Virtus vietato ai residenti in provincia di RomaDivieto di vendita di biglietti per i residenti nella provincia di Roma in vista del big match tra Juvecaserta e Virtus Roma in programma al... L’espansione di Crif tra big data e AICRIF è uno dei principali gruppi internazionali specializzati nei sistemi di informazioni creditizie, nelle soluzioni per la gestione del ... quotidiano.net CRIF, strategie e soluzioni per un lending sicuro e agileData augmentation, sicurezza e Gen AI al centro. La modernizzazione progressiva del core banking system per un sistema del credito più resiliente e capace di coniugare rapidità decisionale e ... datamanager.it